Pevačica Mina Kostić trenutno se nalazi u psihijatrijskoj bolnisi Laza Lazarević, prenose domaći mediji.

Prema navodima pomenutog medija, pevačicu je u ovu ustanovu dovela policija zbog navodno agresivnog ponašanja, a biće zadržana radi dodatnih pregleda i procene njenog zdravstvenog stanja.

Mina se nije oglašavala nakon što se vest pojavila u javnosti, ali je to uradio njen dobar prijatelj Nenad Jovanović, poznatiji kao Neša iz grupe Twins.

- Iskreno da vam kažem, ja to nisam ni pročitao. Sad prvi put čujem, pa nisam ja u toku.... Otkako je ona ušla u tu vezu sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, ja nisam toliko bio u kontaktu sa njom jer joj je bilo dobro, dobro se osećala, bila je zaljubljena i to je sve što znam, a sad sam u šoku - rekao je, pa dodao:

- Evo, sad ću da je zovem, stvarno sam u šoku - rekao je Neša vidno uznemiren.

Planira svadbu

Podsećamo, Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper već duže vreme uživaju u skladnom odnosu, i ako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav. Pevačica je govorila za medije i otkrila dalje planove o zajedničkom životu sa Kasperom.

- Plan je da ja idem u Ameriku i da odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, bože zdravlja, nadam se da će biti svadba do kraja godine i koncert u Sava centru. Imam mnogo planova, ali neću da otkrivam sve - izjavila je pevačica

Alo/Telegraf

