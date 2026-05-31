Južna Koreja prenela je Sjedinjenim Američkim Državama svoj stav povodom izjave komandanta američkih snaga u Koreji, generala Ksavijera Bransona, koji je Južnu Koreju opisao kao bodež u srcu Azije, javila je agencija Jonhap.

Branson je spornu metaforu upotrebio u podkastu Ratnog koledža Vojske SAD, govoreći o strateškom položaju Južne Koreje u azijskom bezbednosnom prostoru i američkom vojnom prisustvu u regionu. Njegova izjava izazvala je diplomatske reakcije, pre svega zbog načina na koji je Južna Koreja predstavljena u kontekstu američko-kineskog rivalstva.

Kineska ambasada u Seulu oštro je kritikovala Bransonove reči, ocenjujući da su SAD Južnu Koreju praktično prikazale kao oružje usmereno prema Kini. Peking je poručio da je takav jezik neprihvatljiv i da prelazi granice diplomatske i vojne retorike.

Kabinet predsednika Južne Koreje potvrdio je da je stav Seula o ovom pitanju prosleđen američkoj strani diplomatskim i odbrambenim kanalima. U razgovorima su, prema južnokorejskim izvorima, učestvovali savetnik za nacionalnu bezbednost Vi Sung-lak, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova.

Detalji poruke upućene Vašingtonu nisu objavljeni, ali južnokorejski bezbednosni analitičari ocenjuju da je Seul najverovatnije izrazio žaljenje zbog izjave američkog generala i ukazao na osetljivost položaja Južne Koreje između SAD, kao glavnog saveznika, i Kine, kao najvećeg regionalnog aktera.

Južnokorejska predsednička administracija saopštila je da je upoznata sa Bransonovim javnim nastupima i da Seul i Vašington komuniciraju o brojnim aktuelnim pitanjima na različitim nivoima.

Branson je kasnije, na Azijskom bezbednosnom samitu u Singapuru, poznatom kao „Šangri-La dijalog”, pokušao da ublaži spornu izjavu. On je rekao da nije imao nameru da Južnu Koreju predstavi kao sredstvo za napad, već da opiše operativno okruženje u kojem deluju američke snage u regionu.

Jonhap podseća da je Branson i ranije koristio slične geopolitičke metafore govoreći o ulozi Južne Koreje u indo-pacifičkom regionu. Prošle godine opisao je tu zemlju kao „stacionarni nosač aviona”, čime je takođe naglasio njenu vojnostratešku važnost za SAD.

Ovaj slučaj ponovo je pokazao koliko je američko vojno prisustvo na Korejskom poluostrvu osetljiva tema. Za Vašington, Južna Koreja ostaje jedan od ključnih saveznika u Aziji, ali retorika koja je predstavlja kao instrument američkog pritiska na Kinu otvara prostor za nove diplomatske napetosti i dovodi Seul u nezgodan položaj u odnosima sa Pekingom, prenosi Politika.

BONUS VIDEO