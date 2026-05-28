Letnja sezona uvek donosi jedan stari problem srpskim turistima – troškove i skrivene zamke pri korišćenju kartica u inostranstvu. Mnogi se nadaju da će jednostavno koristiti plastiku, ali tu se krije jedna od najvećih finansijskih zamki: DCC ili dinamička konverzija valuta.

DCC funkcioniše tako što vam pri plaćanju ili podizanju novca nudi opciju da budete zaduženi u domaćoj valuti – dinarima – umesto u lokalnoj valuti zemlje u kojoj se nalazite. I tu većina turista pravi ozbiljnu grešku.

Ako odaberete RSD, strana banka vrši konverziju po svom kursu, često lošijem i za 10 do 15 odsto od zvaničnog kursa vaše banke u Srbiji. To znači da račun od 300 evra može da vas košta i do 40.000 dinara, dok biste sa plaćanjem u lokalnoj valuti platili samo oko 35.000 dinara – razlika ide direktno u džep inostrane banke.

Pravilo je jednostavno: uvek birajte lokalnu valutu.

Grčka, Crna Gora, Austrija: EUR

Mađarska: HUF

Bugarska: BGN

Na ovaj način, vaša banka u Srbiji ili kartičarska kuća Visa/Mastercard vrši konverziju po povoljnijem kursu, a vi izbegavate dodatne troškove.

Tri dodatne zamke na koje treba obratiti pažnju:

Samostalni bankomati (Euronet i slični)

Izbegavajte nebankarske aparate na plažama, šetalištima ili u kafićima. Njihove provizije mogu iznositi i do 5–10 evra po transakciji, bez obzira na iznos koji podižete. Koristite isključivo bankomate lokalnih banaka. Višestruko podizanje malih iznosa

Svako podizanje novca nosi fiksnu proviziju plus procenat od sume (uglavnom 1–3%). Podizanjem manjih iznosa više puta, provizije se nagomilavaju. Savet je da, ako već morate, podignete veću sumu odjednom. Kreditne kartice na bankomatu

Nikada ne podižite gotovinu sa kreditnih kartica u inostranstvu. Provizije su astronomske, često do 7%, što može koštati više od samog iznosa koji podižete. Kreditne kartice koristite samo za plaćanje na POS terminalima.

Pravovremena pažnja pri korišćenju bankomata i kartica može vam uštedeti stotine evra tokom odmora. Dovoljno je da budete informisani i da uvek birate lokalnu valutu – jednostavno, a štedi novac, piše Blic.