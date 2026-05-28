Letnja sezona uvek donosi jedan stari problem srpskim turistima – troškove i skrivene zamke pri korišćenju kartica u inostranstvu. Mnogi se nadaju da će jednostavno koristiti plastiku, ali tu se krije jedna od najvećih finansijskih zamki: DCC ili dinamička konverzija valuta.

DCC funkcioniše tako što vam pri plaćanju ili podizanju novca nudi opciju da budete zaduženi u domaćoj valuti – dinarima – umesto u lokalnoj valuti zemlje u kojoj se nalazite. I tu većina turista pravi ozbiljnu grešku.

Ako odaberete RSD, strana banka vrši konverziju po svom kursu, često lošijem i za 10 do 15 odsto od zvaničnog kursa vaše banke u Srbiji. To znači da račun od 300 evra može da vas košta i do 40.000 dinara, dok biste sa plaćanjem u lokalnoj valuti platili samo oko 35.000 dinara – razlika ide direktno u džep inostrane banke.

Pravilo je jednostavno: uvek birajte lokalnu valutu.

  • Grčka, Crna Gora, Austrija: EUR
  • Mađarska: HUF
  • Bugarska: BGN

Na ovaj način, vaša banka u Srbiji ili kartičarska kuća Visa/Mastercard vrši konverziju po povoljnijem kursu, a vi izbegavate dodatne troškove.

Tri dodatne zamke na koje treba obratiti pažnju:

  1. Samostalni bankomati (Euronet i slični)
    Izbegavajte nebankarske aparate na plažama, šetalištima ili u kafićima. Njihove provizije mogu iznositi i do 5–10 evra po transakciji, bez obzira na iznos koji podižete. Koristite isključivo bankomate lokalnih banaka.
  2. Višestruko podizanje malih iznosa
    Svako podizanje novca nosi fiksnu proviziju plus procenat od sume (uglavnom 1–3%). Podizanjem manjih iznosa više puta, provizije se nagomilavaju. Savet je da, ako već morate, podignete veću sumu odjednom.
  3. Kreditne kartice na bankomatu
    Nikada ne podižite gotovinu sa kreditnih kartica u inostranstvu. Provizije su astronomske, često do 7%, što može koštati više od samog iznosa koji podižete. Kreditne kartice koristite samo za plaćanje na POS terminalima.

Pravovremena pažnja pri korišćenju bankomata i kartica može vam uštedeti stotine evra tokom odmora. Dovoljno je da budete informisani i da uvek birate lokalnu valutu – jednostavno, a štedi novac, piše Blic.