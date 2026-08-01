Nekadašnji učesnik austrijskog rijalitija "Forsthaus Rampensau", Manoel Mano Mašinek, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Italiji. Imao je 37 godina.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je austrijska televizija ATV na zvaničnom Instagram profilu.

-Tugujemo za Manom, koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i najbližima. Marija, želimo ti mnogo snage i mislima smo uz tebe - stoji u njihovom saopštenju za javnost.

Prema navodima švajcarskih medija, nesreća se dogodila u mestu Đinjeze, na području jezera Mađore, kada je Mašinek, koji je upravljao kabrioletom marke "Porše", u jednoj krivini izgubio kontrolu nad vozilom.

Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć, vatrogasci, policija, kao i spasilački helikopter, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život.

Policija trenutno istražuje sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Njegova partnerka Marija Maksimović, sa kojom je učestvovao u prvoj sezoni rijalitija "Forsthaus Rampensau" 2022. godine, oprostila se od njega potresnom porukom.

- Moj voljeni Mano poginuo je u tragičnoj saobraćajnoj nesreći dok je radio ono što je voleo gotovo više od svega - vozio automobil. Bio je za volanom poršea, automobila koji je za njega predstavljao mnogo više od običnog prevoznog sredstva. To je bila jedna od njegovih najvećih strasti. Svako ko ga je poznavao zna koliko je voleo automobile, put i osećaj slobode za volanom. Srce mi se cepa jer je upravo ono što je najviše voleo postalo trenutak u kojem sam morala da se oprostim od njega - napisala je Marija.

Bio je nemački državljanin

Mašinek je bio nemački državljanin, a poslednjih godina živeo je u švajcarskom kantonu Sankt Galen i radio u velikoj industrijskoj kompaniji u Lihtenštajnu.

Njegova iznenadna smrt potresla je brojne prijatelje, kolege i fanove rijaliti programa u kojem je stekao prepoznatljivost.

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