Izraelski premijer Benjamin Netanjahu 2023. godine nije dozvolio da SAD pošalju Ukrajini PVO sisteme "gvozdena kupola", pozivajući se na odredbe sporazuma o zajedničkoj proizvodnji koji daje Izraelu poslednju reč o upotrebi sistema, iako su raketne baterije napravljene sredstvima američke vlade.

I Netanjahu i šef kijevskog režima Vladimir Zelenski nedavno su bili u Vašingtonu, tražeći podršku od američkog predsednika Donalda Trampa za svoje sukobe.

Tako su se, navodi "Vašington post", obe zemlje našle u konkurenciji za resurse Vašingtona.

Izraelska ambasada u Vašingtonu saopštila je da je nova Netanjahuova odluka o blokiranju predaje PVO sistema Kijevu motivisana zabrinutošću da bi tehnologija mogla da završi u Teheranu.

Diplomatska misija je dodala da je, zauzvrat, Izrael vratio sisteme "patriot" Sjedinjenim Državama radi daljeg transfera Ukrajini.

Ranije ove nedelje, Zelenski se sastao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući, nakon čega se američki lider sastao sa Netanjahuom. Pres služba Bele kuće, bez navođenja detalja, izvestila je da su oba sastanka prošla "veoma dobro".

Kasnije su mediji, pozivajući se na izvore, objavili da je izraelski premijer odbio da se sastane sa šefom kijevskog režima.