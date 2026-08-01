Više velikih požara izbilo je danas na području Istre, zbog čega su vatrogasci tokom čitavog dana intervenisali na više lokacija.

Najpre su planula tri požara na području Puljštine, u blizini Štokovaca i Bokordića, kod sela Orihi i u Kačanima. U gašenju je učestvovalo oko 20 vatrogasaca sa više vozila.

Na terenu su bili pripadnici Javne vatrogasne jedinice Pula, uz pomoć dobrovoljnih vatrogasnih društava iz okolnih mesta.

Komandant JVP Pula Ivica Rojnić izjavio je da su požari na području Puljštine stavljeni pod kontrolu, ali da je izgorelo više hektara trave i niskog rastinja.

Kanaderi uključeni u gašenje

Istovremeno je izbio i požar kod sela Čepići na području opštine Oprtalj, gde je vatra zahvatila mešovitu šumu, travu i nisko rastinje na veoma nepristupačnom terenu.

Požar gase pripadnici Javne vatrogasne jedinice Umag, kao i dobrovoljna vatrogasna društva iz Umaga, Oprtlja i Buja.

Na terenu je angažovano oko 20 vatrogasaca sa šest vozila, dok su zbog teških uslova u pomoć upućena i dva kanadera.

Gorelo i na Labinštini

Tokom dana izbila su još tri požara na području Labinštine.

Prvi je prijavljen u mestu Vlakovo, dok su druga dva izbila u Reburićima i Brgudu.

Na tim intervencijama učestvovalo je 17 vatrogasaca sa devet vozila, a u gašenju su angažovani pripadnici Javne vatrogasne jedinice Labin i dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Labinštine.

Za sada nema informacija o povređenima, dok vatrogasci nastavljaju da prate stanje na terenu.

Izvor: Kurir.rs / nacional.hr