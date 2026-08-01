Kanađanin Džej Brajs Morgan odlučio je da otputuje u Ukrajinu i pridruži se vojsci te zemlje, navodno pod uticajem video snimaka koje je video na društvenim mrežama, navodi se glasinama koje kruže internetom, prenosi grčki portal Pronjuz.

Morgan se navodno pridružio 63. brigadi 3. armijskog korpusa Ukrajine u martu 2026. godine, učestvujući u operacijama u sukobu u Ukrajini.

Nekoliko meseci kasnije, tačnije 22. juna, kako prenosi grčki poratl pozivajući se na nezavnične izbore sa društvenih mreža, kanadski borac je ubijen tokom vojne operacije ruskih snaga.

Međutim, za sada nisu date dodatne informacije, niti postoji zvanična potvrda o njegovoj smrti.

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