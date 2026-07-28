Upravo zato jedan gotovo zaboravljeni predmet ponovo doživljava veliku popularnost. Reč je o lepezi – laganom, praktičnom i elegantnom dodatku koji ne zahteva baterije, punjače niti struju, a može da pruži trenutno olakšanje tokom letnjih vrućina.

Nekada je bila neizostavan deo garderobe dama na evropskim dvorovima, dok se danas sve češće može videti u torbicama, na koncertima, festivalima, u javnom prevozu, kafićima i na letnjim manifestacijama.

Predmet sa istorijom dugom hiljadama godina

Lepeze su se koristile još u drevnim civilizacijama poput Egipta, Kine i Japana. U početku nisu služile samo za rashlađivanje, već su bile deo verskih obreda, ceremonija i simbol društvenog statusa.

U Kini su izrađivane od svile, bambusa, papira i perja, a često su bile ukrašene kaligrafijom, pejzažima i umetničkim motivima. Mnoge su predstavljale prava mala umetnička dela koja su govorila o bogatstvu i položaju njihovog vlasnika.

Sklopiva lepeza, kakvu danas poznajemo, razvijena je u Japanu, odakle se proširila širom Azije, a zatim i Evrope.

Na evropskim dvorovima bila je simbol prestiža

Od 16. veka lepeza je postala nezaobilazan modni detalj među evropskim plemstvom. Posebnu popularnost stekla je u Francuskoj, Italiji, Španiji i Engleskoj, gde su je nosile dame visokog društva.

Tokom 18. i 19. veka izrađivane su raskošne lepeze od svile, čipke, sedefa, drveta, pergamenta i slonovače. Mnoge su bile ručno oslikane i prenošene s generacije na generaciju kao dragoceno porodično nasleđe.

Za lepezu se vezuje i čuvena priča o „tajnom jeziku“. Verovalo se da su dame različitim pokretima lepeze slale skrivene poruke udvaračima. Iako istoričari smatraju da je deo tih priča više legenda nego činjenica, upravo je ta misterioznost dodatno učvrstila njen status simbola elegancije i zavođenja.

Zašto je lepeza ponovo hit?

Sve toplija leta učinila su lepezu izuzetno praktičnim saveznikom protiv vrućine. Za razliku od ručnih ventilatora, ne koristi baterije, lagana je, lako staje u torbu i može da se koristi bilo gde.

Pored toga, predstavlja i ekološki prihvatljiv izbor jer se najčešće izrađuje od prirodnih materijala poput bambusa, drveta, papira ili pamuka i može da traje godinama.

Lepeza tako i danas uspešno spaja tradiciju, praktičnost i stil. Jednostavan predmet star hiljadama godina ponovo je pronašao svoje mesto u svakodnevnom životu i pokazao da neka klasična rešenja nikada ne izlaze iz mode.