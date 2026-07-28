Reč je o položaju sobe u hotelu, koji može značajno da utiče na kvalitet odmora i miran san.

Prema rečima stručnjaka, nije presudan samo izgled sobe, već i njena lokacija u odnosu na liftove, stepeništa i druge prometne delove hotela.

Izbegavajte sobe pored lifta i prometnih prostorija

Ako želite mir tokom boravka, najbolje je da izbegavate sobe koje se nalaze uz lift, stepenište, prostorije sa aparatima za led ili piće, kao i delove hotela kroz koje često prolaze zaposleni i gosti.

U pojedinim hotelima upravo su sobe čiji brojevi završavaju na 01 ili 02 najbliže liftovima ili glavnim komunikacijama. Međutim, to nije univerzalno pravilo, jer raspored prostorija zavisi od svakog hotela pojedinačno.

Najsigurnije je da prilikom rezervacije ili prijave na recepciji naglasite da želite tihu sobu.

Viši spratovi često su mirniji izbor

Ukoliko postoji mogućnost, zatražite sobu na višem spratu i što dalje od recepcije, restorana, bara ili drugih zajedničkih prostorija.

Ako po ulasku primetite da je soba na prometnom mestu ili da se čuje buka, možete zamoliti osoblje da vas premesti u drugu, ukoliko hotel ima slobodnih kapaciteta.

Broj sobe može da otkrije više nego što mislite

U mnogim hotelima numeracija soba nije nasumična. Pojedini brojevi označavaju određenu kategoriju smeštaja ili raspored soba na spratu, dok neki hoteli koriste parne i neparne brojeve kako bi razlikovali sobe sa različitih strana hodnika.

Zbog toga je korisno da proverite da li ste dobili tip sobe koji ste rezervisali.

Još jedan detalj koji mnogi ne primećuju jeste način na koji vam osoblje saopštava broj sobe. Iz bezbednosnih razloga recepcioneri ga najčešće neće izgovoriti naglas, već će ga napisati na omotu kartice ili pokazati diskretno kako bi zaštitili privatnost gostiju.

Ponekad hotel može da promeni broj sobe neposredno pre ili tokom boravka. Razlog za to mogu biti tehnički kvarovi, dodatno održavanje ili drugi operativni razlozi, a cilj je da gost dobije što prijatniji i bezbrižniji smeštaj.