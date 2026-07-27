Nakon što je Kristina Spalević u javnost iznela teške optužbe na račun Kristijana Golubovića, tvrdeći da je bio nasilan prema njoj, ali i da je povredio kućnog ljubimca, koji je nakon tih povreda i uginuo, bivši rijaliti učesnik oglasio se za Informer i izneo svoju stranu priče.



Poslednjih dana njihove međusobne optužbe izazvale su buru u javnosti, a slučaj je dospeo u centar pažnje nakon objavljivanja snimaka i tvrdnji koje je Kristina iznela na društvenim mrežama.

Željko Mitrović je juče doneo i radikalan potez nakon detaljnog pregleda dokaza i video materijala, pa suspendovao Kristinu i Kristijana sa Red televizije.

- Evo, upravo sa dokazima idem u policiju. Podneću kontratužbu za javno proganjanje. Baš mi je krivo što je Željko Mitrović ovako postupio, bez provere, bez ičega. Preterao je, ja ga nikada nisam prodao. Evo, već drugi put me pušta niz vodu. Baš mi je zbog toga žao, a za drugo me boli briga. Oni nju nikada nisu voleli, niti je ona volela njih, jer je ona blokaderka - počeo je Kristijan za Informer, pa nastavio:

- Sa ocem ruši ovu vlast. Ovo je sa višeg nivoa naloženo da se meni ovako uradi zato što sam podržao SNS. Na ovo mora da reaguje država, moraju organi da reaguju. Idem sa svim svedocima i čitavom armijom dokaza u policijsku stanicu i kod nadležnih da ovo rešimo. Opet linč, opet Crkva Svetog Marka. Govorili su da sam prodavao drogu, a nikada mi drogu nisu našli. Kažu da sam ubio kera koji vrišti jer neće da se kupa, sav od go*ana, u kadi. Ispada da ga udaram, a nigde se ne vidi da ga udaram, niti bilo šta. Lažov jedan, manipulator, jedna stoka. Prostitutka nije prijavila čoveka koji ju je, kako tvrdi, silovao kada je bila maloletna i nevina, jer je bio tatin prijatelj, taksista. Nikada nije htela da mi kaže njegovo ime. Ceo život sam ga tražio privatno.

Podsetimo, glasovna poruka Kristine Spalević, koja navodno dokazuje da je učestvovala u prikrivanju zlostavljanja svog kućnog ljubimca danas je osvanula u javnosti.

Alo/Informer

BONUS VIDEO: