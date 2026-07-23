Nemački auto-klub ADAC testirao je 16 modela celogodišnjih guma dimenzije 185/65 R15, koje se često koriste na manjim automobilima poput Audija A1, Dacije Sandero, Fiata 500e, Hyundaija i20, Mazde 2, Opel Corse, Peugeota 208, Škode Fabije i Volkswagen Pola.

Rezultati testa pokazali su velike razlike među gumama. Samo jedan model zaslužio je ocenu "dobar", sedam je ocenjeno kao "zadovoljavajući", dok osam modela ADAC ne preporučuje za kupovinu. Čak pet guma dobilo je najlošiju ocenu "nedovoljan".

Continental jedini sa ocenom "dobar"

Najbolji rezultat ostvario je model Continental AllSeasonContact 2, koji je dobio ukupnu ocenu 2,3 i bio jedina guma koja je završila u kategoriji "dobar".

ADAC je posebno pohvalio uravnotežene performanse ovog modela na suvom, mokrom i zimskom kolovozu. Guma se istakla preciznim upravljanjem na suvom, dobrim kočenjem na mokroj podlozi i solidnom otpornošću na akvaplaning.

Dobre rezultate ostvarila je i u zimskim uslovima, sa pouzdanim ponašanjem na snegu i ledu. Jedina slabija strana bila je trajnost, jer je procenjeni vek trajanja oko 41.300 kilometara.

Pirelli i Michelin odmah iza pobednika

Drugo mesto dele Pirelli Cinturato All Season SF 3 i Michelin CrossClimate 2, sa ocenom 2,6.

Pirelli je pokazao odlične rezultate na suvom i mokrom putu, ali je imao nešto slabije karakteristike na snegu.

Michelin se posebno istakao na suvoj podlozi i u zimskim uslovima, dok je na mokrom kolovozu zaostao za najboljim modelima. Istovremeno, CrossClimate 2 dobio je najbolju ekološku ocenu na testu zbog manjeg habanja, manje mase i procenjenog veka trajanja od oko 43.600 kilometara.

Sedam modela prošlo test, ali uz određene slabosti

U sredini rangiranja našli su se:

Vredestein Quatrac

Hankook Kinergy 4S 2

Goodyear Vector 4Seasons Gen 3

Nokian Tyres Seasonproof 2

GT Radial ClimateActive

Ovi modeli dobili su prolazne ocene, ali su stručnjaci kod svakog pronašli određene nedostatke.

Nokian, na primer, pruža dobre rezultate na mokrom kolovozu, ali je manje precizan na suvom pri visokim temperaturama i slabiji na snegu.

Dunlop odličan na snegu, ali nije preporučen

Zanimljiv rezultat ostvario je Dunlop All Season 2. Ovaj model bio je najbolji među testiranim gumama kada je reč o vožnji po snegu, sa odličnim prijanjanjem, kočenjem i upravljanjem.

Ipak, celogodišnja guma mora da bude dobra u svim uslovima, a slabiji rezultati na suvom i mokrom putu uticali su na konačnu ocenu. Zbog toga ADAC nije preporučio kupovinu ovog modela.

Bez preporuke su ostali i:

Nexen N'Blue 4Season 2

Milever All Season Versat MC545

Pet modela ADAC posebno ne preporučuje

Na dnu liste našli su se:

Norauto 4 Seasons 2

Bridgestone Weather Control A005 Evo

Mastersteel All Weather 2

Roadhog RGAS02

Tomason Allseason

Prema ADAC-u, ovi modeli pokazali su ozbiljne slabosti posebno u zimskim uslovima, ali i u još najmanje jednoj važnoj oblasti testa.

Iako imaju oznaku planine sa tri vrha i pahuljicom, njihovo ponašanje na snegu i ledu nije na nivou koji bi garantovao dovoljnu bezbednost.

Posebno iznenađenje predstavlja rezultat kompanije Bridgestone, čiji je model Weather Control A005 Evo završio među najlošije ocenjenima zbog slabih performansi na snegu.

ADAC navodi da kompanija već ima noviji model Turanza All Season 6, ali on nije dostupan u testiranoj dimenziji.

Celogodišnje gume nisu za svakog vozača

ADAC zaključuje da su univerzalne gume dobar izbor za vozače koji prelaze manju kilometražu, uglavnom voze u umerenim vremenskim uslovima i retko putuju po ekstremnim vrućinama, velikom snegu ili dugim deonicama auto-puta.

Za vozače koji često putuju, voze potpuno opterećen automobil ili redovno idu u planinske krajeve, stručnjaci i dalje preporučuju odvojene letnje i zimske gume.

Takođe savetuju da se na sva četiri točka koristi isti model gume, da se redovno proverava pritisak i da se bolje očuvane gume postavljaju na zadnju osovinu zbog veće stabilnosti vozila.

Konačna lista ADAC testa