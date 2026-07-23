Velika tragedija dogodila se u planinskom vencu Nordkete iznad Insbruka, gde je osamnaestogodišnji državljanin Mađarske poginuo nakon pada u provaliju duboku između 150 i 200 metara, prenosi Kronen Cajtung.

Prema saopštenju austrijske alpske policije, mladić je na planinarenje krenuo sa dvojicom vršnjaka, ali se njihov uspon završio kobno nakon što su izgubili orijentaciju.

Navigacija prestala da radi

Trojica mladića krenula su u uspon oko 6.30 časova od donje stanice žičare Hungerburg.

Posle odmora na stanici Zegrube nastavili su put koristeći aplikaciju za navigaciju, ali je ona tokom uspona prestala da radi.

Bez obeležene planinarske staze nastavili su ka vrhu Kemaher, krećući se kroz nepristupačan teren.

Koban pad tokom povratka

Kada su oko 15.15 časova stigli do visoravni na oko 2.300 metara nadmorske visine, odlučili su da odustanu od uspona i vrate se nazad.

Tokom silaska niz strmu padinu, osamnaestogodišnjak se okliznuo i pao u provaliju duboku do 200 metara.

Jedan od njegovih prijatelja odmah je pozvao Hitnu pomoć, dok se drugi spustio do mesta gde je mladić pao, ali nije uočio znakove života.

Lekar koji je do žrtve stigao helikopterom mogao je samo da konstatuje smrt zbog teških višestrukih povreda.

Helikopter izvukao telo

Preostala dvojica mladića evakuisana su policijskim helikopterom i prebačena u Insbruk, dok je telo nastradalog planinara takođe izvučeno iz provalije vazdušnim putem.

Austrijske vlasti nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti nesreće.

Izvor: Kronen Cajtung