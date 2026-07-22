Učiteljica: Deco, kada bi ste na ulici
našli pare i mozak, šta biste uzeli?
- Perica: Ja pare..
- Učiteljica: E pa ja bi mozak..
- Perica: Pa dobro, svako bira ono što mu fali!
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Vic dana: Deco, kada bi ste na ulici našli pare i mozak, šta biste uzeli?
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Učiteljica: Deco, kada bi ste na ulici
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