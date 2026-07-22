Donald Tramp je izjavio da Iran "očajnički želi sastanak", ali da SAD trenutno nisu zainteresovane za pregovore.

Tramp je najavio da će SAD "vrlo brzo" izvesti napad na iranski podzemni nuklearni kompleks Pikeks Mauntin.

Jemenski Huti zapretili su pomorskom blokadom saudijskih luka i upozorili saudijske brodove da ne koriste Crveno more.

Dva tankera sa saudijskom naftom za Kinu i Indiju promenila su rutu i uputila se ka Sueckom kanalu.

Azijske rafinerije razmatraju preusmeravanje isporuka saudijske nafte preko Sueckog kanala zbog bezbednosnih rizika.

Tramp je poručio da će se SAD "pozabaviti" Hutima ako sprovedu najavljenu pomorsku blokadu.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su dva broda u Ormuskom moreuzu zahvaćena velikim požarima nakon eksplozija.

IRGC poručio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren dok traje, kako navode, "američka agresija" u regionu.

Iran je zapretio potpunom obustavom izvoza nafte, gasa i hemijskog đubriva kroz Ormuski moreuz.

Najave Huta izazvale rast cena nafte; cena brenta od početka meseca porasla je za gotovo 20 dolara po barelu.

Odbor za odbranu bugarskog parlamenta odobrio je predlog za privremeno razmeštanje američkih aviona-cisterni i vojnog osoblja u vazduhoplovnoj bazi Bezmer.

Iran upozorio Bugarsku da bi podrška američkim operacijama predstavljala saučesništvo u "agresiji i ratnim zločinima" i pozvao parlament da odbaci predlog o razmeštanju američkih snaga.

Blog uživo:

.

Novi talas napada SAD na Iran, navodno gađani vojni objekti

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu.

Prema navodima CENTCOM-a, cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz.

Američka vojska tvrdi da je Iran u poslednja tri meseca napao više od 30 trgovačkih brodova koji su plovili tim međunarodnim plovnim putem, navodeći da su tim napadima ugroženi mornari i sloboda plovidbe.

U saopštenju se dodaje da je Ormuski moreuz i dalje otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj i da je od početka maja kroz taj prolaz prošlo "mnogo brodova i velike količine nafte".

Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio, dok je američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran.

"Problem koji trenutno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi sa pregovorima. Ako ste zbiljni i mi smo. Ako niste, učinićemo šta je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika", rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, Iran ugrožava "slobodu plovidbe" postupcima u Ormuskom moreuzu.

Kako je naveo, niti po jednom "postojećem pravnom mehanizmu" Iran nema pravo da kontroliše saobraćaj u Ormuzu, i upozorio je da bi to moglo da ima šire implikacije širom sveta.