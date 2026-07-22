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Rumunski zvaničnik Nikušor Dan izjavio je da je brod pogođen kod obale njegove zemlje, povezujući taj incident sa ruskim ratom protiv Ukrajine. Naveo je da su rumunske spasilačke službe evakuisale posadu.

Ministarstvo spoljnih poslova Indije pozvalo je na razgovor visokog ruskog diplomatu i izrazilo „ozbiljnu zabrinutost” nakon što su četiri državljanina Indije poginula u raketnom napadu na teretni brod u Crnom moru, koji je napuštao ukrajinsku luku. Kremlj je saopštio da je u kontaktu sa partnerima u Indiji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Vladimir Putin nema u planu sastanak sa novim britanskim premijerom, prenosi ruska državna novinska agencija TASS. Naveo je da je Kremlj registrovao njegove prve izjave, kojima je pružio podršku Kijevu.

Troje kineskih državljana povređeno je u napadu ukrajinskog drona na Moskvu, javljaju kineski državni mediji. Navodi se da se dvoje ljudi nalazi na lečenju u lokalnoj bolnici u stabilnom stanju, dok je treća osoba zatražila otpust radi lečenja u Kini.

Ruske trupe zauzele su selo Volohivske u severoistočnoj ukrajinskoj oblasti Harkov, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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Udari na Odesu i Kovaljevku - Moskva tvrdi da je pogodila ključne vojne ciljeve

Ruske snage pogodile su dva plovila ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Udarima visokopreciznog oružja vazdušnog baziranja i udarnih bespilotnih letelica pogođena su dva morska plovila tokom plovidbe, kao i objekti lučke infrastrukture u luci Odesa koji su korišćeni za istovar i skladištenje vojnih tereta, kao i rezervoare sa gorivom i mazivom namenjenim za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Ukrajinci nastavljaju seriju napada

Ukrajina je napala skladišta kompanije „Wildberries” u Krasnodaru i Nevinomisku (Stavropoljski kraj).

Sama ruska kompanija je to saopštila.

Prethodno su slična skladišta bila napadnuta u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti.

Ruski agent osuđen na 15 godina zatvora zbog izrade bombi za napade u Zaporožju

Agent ruske vojne obaveštajne službe (GRU) koji je pripremao improvizovane eksplozivne naprave za terorističke napade u Zaporožju osuđen je na 15 godina zatvora uz konfiskaciju imovine, saopštila je danas Služba bezbednosti Ukrajine (SBU). Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na SBU, agent je uhapšen u martu 2025. godine. Istraga je pokazala da su ruski obaveštajci vrbovali lokalnog narkomana nakon što je na Telegram kanalima tražio način za brzu zaradu.

Prema navodima SBU, po instrukcijama svojih nalogodavaca nabavljao je hemijske komponente, građevinski materijal i drugu opremu potrebnu za izradu improvizovanih eksplozivnih naprava, koje je dodatno ojačavao metalnim navrtkama. Njegov zadatak je bio da gotove eksplozivne naprave sakrije na unapred određenim lokacijama u Zaporožju i okolini, a zatim da koordinate prosledi svom kontaktu u Rusiji.

Zelenski: Danas formalizovano imenovanje Drapatija za komandanta Oružanih snaga

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će njegova odluka da Mihailo Drapatij postane novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, a da se te funkcije bude smenjen Oleksandar Sirski, biti formalizovana danas.

"Zajedno sa Mihailom, Jevgenijem Hmarom i Pavlom Palisom, utvrdili smo kako treba rekonfigurisati Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Činjenica je da je Oleksandar Sirski postigao rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, Harkovskoj ofanzivi i Kurskoj operaciji. Prešli smo dug put, odbrana Ukrajine se nastavlja i svaki ratnik mora biti tretiran dostojanstveno", rekao je Zelenski u objavi na platformi X.

Najmanje dve osobe poginule, sedam povređeno u ruskom napadu na Donjeck

Najmanje dve osobe su poginule, a sedam je povređeno danas u ruskom napadu na Donjeck, saopštio je šef Donjecke vojne oblasne uprave Vadim Filaškin.

On je objavio na Telegramu da su u napadu oštećene kuće i automobili, preneo je Ukrinform. Filaškin je optužio ruske snage da namerno gađaju civile.

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