Sestra bivše rijaliti učesnice Miljane Kulić, Ana Kulić, zabrinula je pratioce nakon što je na društvenim mrežama pokazala da je zadobila povredu, a ruka joj je cela u zavoju i gipsu.

Ana je objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je rdo lakta zavijena, ali nije želela da otkriva kako je do povrede došlo.

Ipak, uz fotografiju je poslala snažnu i optimističnu poruku.

- Dok smo živi ništa nije toliko ozbiljno da se ne bi rešavalo sa osmehom - napisala je Ana u okviru svoje objave.

Njena objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak i pružili reči podrške.

Miljana diskvalifikovana iz "Elite"

Inače, nakon Miljanine diskvalifikacije iz "Elite", jedna od njenih komšinica iz Niša stala je u njenu odbranu.

- Oni su dobre komšije, šta imamo sa komšilukom, svako živi svoj život "Dobar dan, kako ste" i to je to. Retko pratim rijaliti jer imam malu decu u kući, malopre sam videla da je izbačena. Nije pošteno, voleo neko nju ili ne, nije lepo - rekla nam je između ostalog prva komšinica. Trebali su da je kazne honorarima, kao i Bebicu, a ne da je izbace - rekla je komšinica tada za Blic.

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