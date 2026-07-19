Sestra bivše rijaliti učesnice Miljane Kulić, Ana Kulić, zabrinula je pratioce nakon što je na društvenim mrežama pokazala da je zadobila povredu, a ruka joj je cela u zavoju i gipsu.

Ana je objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je rdo lakta zavijena, ali nije želela da otkriva kako je do povrede došlo. 

Ana Kulić

Ipak, uz fotografiju je poslala snažnu i optimističnu poruku.

- Dok smo živi ništa nije toliko ozbiljno da se ne bi rešavalo sa osmehom - napisala je Ana u okviru svoje objave.

Miljana Kulić

Njena objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak i pružili reči podrške.

Miljana diskvalifikovana iz "Elite"

Inače, nakon Miljanine diskvalifikacije iz "Elite", jedna od njenih komšinica iz Niša stala je u njenu odbranu.

- Oni su dobre komšije, šta imamo sa komšilukom, svako živi svoj život "Dobar dan, kako ste" i to je to. Retko pratim rijaliti jer imam malu decu u kući, malopre sam videla da je izbačena. Nije pošteno, voleo neko nju ili ne, nije lepo - rekla nam je između ostalog prva komšinica. Trebali su da je kazne honorarima, kao i Bebicu, a ne da je izbace - rekla je komšinica tada za Blic.

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