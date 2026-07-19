Sestra bivše rijaliti učesnice Miljane Kulić, Ana Kulić, zabrinula je pratioce nakon što je na društvenim mrežama pokazala da je zadobila povredu, a ruka joj je cela u zavoju i gipsu.
Ana je objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je rdo lakta zavijena, ali nije želela da otkriva kako je do povrede došlo.
Ipak, uz fotografiju je poslala snažnu i optimističnu poruku.
- Dok smo živi ništa nije toliko ozbiljno da se ne bi rešavalo sa osmehom - napisala je Ana u okviru svoje objave.
Njena objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak i pružili reči podrške.
Miljana diskvalifikovana iz "Elite"
Inače, nakon Miljanine diskvalifikacije iz "Elite", jedna od njenih komšinica iz Niša stala je u njenu odbranu.
- Oni su dobre komšije, šta imamo sa komšilukom, svako živi svoj život "Dobar dan, kako ste" i to je to. Retko pratim rijaliti jer imam malu decu u kući, malopre sam videla da je izbačena. Nije pošteno, voleo neko nju ili ne, nije lepo - rekla nam je između ostalog prva komšinica. Trebali su da je kazne honorarima, kao i Bebicu, a ne da je izbace - rekla je komšinica tada za Blic.
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