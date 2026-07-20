Glumica i manekenka Ivana Miličević godinama živi i radi u Americi, a njeno lice je poznato celom svetu, a malo ko zna da je sa naših prostora.

Takođe, jedna tragedija koja ju je zadesila, mnoge je ostavila u šoku, a zapravo je izgubila brata na dan kada je saznala da je u drugom stanju.

Muža upoznala kad je imala 19 godina

Ivana je svog supruga, irskog producenta Pedija Hogana, upoznala kada je imala 19 godina, a venčali su se na nesvakidašnjoj ceremoniji na brodu u Majamiju pre mnogo godina.

Međutim, porodičnu sreću uzdrmala je nezamisliva tragedija kada je njen mlađi brat Filip iznenada preminuo usled srčane aneurizme. U trenucima najveće tuge i mraka, Ivana je saznala da je u drugom stanju.

- Otkako imam sina, znam da nema veće tragedije od toga da majka izgubi dete. Za sve nas bio je to strašan šok, ali mami je bilo najteže. Mene je izvuklo to što sam ubrzo nakon bratovljeve smrti saznala da sam trudna. Kada sam prvi put otišla lekaru, pitala sam ga šta misli kada je moj sin začet, a on mi je odgovorio — sedmog avgusta, baš na dan kada je Filip umro. Shvatila sam to kao poruku, mali bratovljev dar sa neba kako bismo lakše podneli tugu zbog njegovog odlaska. Zato sam sinu dala ime Feniks kao simbol novog životnog ciklusa - rekla je ona jednom prilikom.

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