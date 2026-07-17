Nakon što je pevačica Jovana Cvijanović ispala iz Elite 9, ponovo je u žižui javnosti, a sve zbog toga što se narod seća toga da je bila ljubavnica.

Naime, Jovana je pred kamerama ogolila dušu, te je priznala šta se dešavalo između nje i pevača Peđe Medenice.

-To je prvo izneo moj prijatelj sa kojim sam bila unutra, kada se desila svađa i on je to rekao. Tada sam sve priznala. Nisam folirant, ustala sam i priznala, ispričala sve kako je bilo. Da li mi je to donelo probleme? Pa, jeste. Nisam se osećala lepo, nisam se osećala dobro. To je neka greška koju ne bih volela nikada da ponovim, niti bih je drugome poželela. Da sam se sa njim čula, nisa posle svega. I to je to. Eto, ja mu želim sve najbolje. Žao mi je zbog svega što se desilo, sto puta sam to rekla - rekla je pevačica u razgovoru sa voditeljem.

Afera sa Janjušem

Inače, Jovana je imala burnu prošlost i sa Markom Janjueševićem Janjušem, a njih dvoje se ni pred kamerama nisu podnosili.

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