Prema navodima dva izvora upoznata sa sporazumom, dokument poznat kao "Sporazum 123" trebalo bi da bude podnet Kongresu u narednim danima.

Sporazum će potpisati američki ministar energetike Kris Rajt i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman, koji su preliminarni dogovor potpisali prošle godine u Rijadu.

Sporazum se odnosi na član 123 Zakona o atomskoj energiji SAD iz 1954. godine i predstavlja pravni okvir koji omogućava američkoj vladi i kompanijama da sarađuju sa Saudijskom Arabijom na razvoju civilnog nuklearnog sektora vrednog više milijardi dolara.

Prema izvorima, sporazum ne sadrži takozvani "Zlatni standard", odnosno odredbe koje bi Saudijskoj Arabiji zabranile obogaćivanje uranijuma i preradu istrošenog nuklearnog goriva - aktivnosti koje mogu da predstavljaju potencijalni put ka razvoju nuklearnog oružja.

Takođe, sporazum navodno ne uključuje ni "Dodatni protokol" Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), koji omogućava širi nadzor nad nuklearnim aktivnostima države, uključujući nenajavljene inspekcije na lokacijama koje nisu prijavljene kao deo nuklearnog programa.

Jedan izvor je rekao da bi sporazum već danas mogao da bude dostavljen Kongresu, dok je drugi naveo da bi to moglo da bude učinjeno u roku od nedelju dana.

Američki ministar energetike Kris Rajt rekao je ranije da preliminarni sporazum nije usmeren na obogaćivanje uranijuma i da uključuje sve standarde neširenja nuklearnog oružja iz američkog Zakona o atomskoj energiji, koje je ocenio kao među najstrožim u svetu.

Jedan od izvora je naveo da sporazum stvara pravni okvir za saradnju u oblasti nuklearnog gorivnog ciklusa, koji uključuje i obogaćivanje uranijuma, ali da ne obavezuje SAD da Saudijskoj Arabiji prenese povezane kapacitete ili tehnologiju.

Planirani sporazum izaziva zabrinutost među zagovornicima kontrole naoružanja i pojedinim američkim zakonodavcima zbog ranijih izjava saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana.

On je 2018. godine rekao za CBS da Saudijska Arabija ne želi nuklearnu bombu, ali da bi je razvila ukoliko Iran to učini.

Rijad je takođe saopštio da želi da zadrži pravo na obogaćivanje uranijuma.

Ujedinjeni Arapski Emirati prihvatili su "Zlatni standard" kada su 2009. godine potpisali Sporazum 123 sa Vašingtonom.

Nakon što sporazum bude dostavljen Kongresu, zakonodavci će imati oko 90 dana neprekidnog zasedanja za razmatranje.

Ukoliko ne bude blokiran, sporazum će stupiti na snagu.

Za njegovo zaustavljanje Kongres bi morao da usvoji zajedničku rezoluciju, uz mogućnost da predsednički veto bude poništen dvotrećinskom većinom glasova.

Mnogi demokratski poslanici, ali i pojedini republikanci, uključujući državnog sekretara Marka Rubija dok je bio senator, ranije su insistirali da svaki nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom mora da sadrži snažne zaštitne mehanizme.