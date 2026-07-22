Na samo 7,5 kilometara od Jagodine, u selu Međureč, prodaje se legalizovana i odmah useljiva kuća koja može biti odličan izbor za miran porodični život ili vikend boravak.

Kuća ima 47 kvadratnih metara i nalazi se na ograđenom placu od 13 ari. Sastoji se od kuhinje sa trpezarijom, dnevnog boravka, spavaće sobe i kupatila, dok se ispred nalazi prostrana natkrivena terasa duga oko sedam metara.

Renovirana i bez većih ulaganja

Nekretnina je renovirana 2022. godine, urađena je termoizolacija, unutrašnjost je nedavno okrečena i prema navodima vlasnika nisu potrebna hitna ulaganja.

Kuća ima trofaznu struju, hidrofor sa vodom tokom cele godine, septičku jamu, grejanje na drva i klima-uređaj.

Pomoćni objekat, voćnjak i plastenik

Na placu se nalaze pomoćni objekat od oko 15 kvadratnih metara sa priključkom za struju, plastenik, bašta i voćnjak, dok pravougaoni plac širine oko 20 metara ima dovoljno prostora za parking više vozila.

Asfaltni put vodi do same kuće, a škola, prodavnica i autobusko stajalište udaljeni su oko 500 metara. Do centra Jagodine stiže se za približno deset minuta vožnje.

Kuća je legalizovana, uknjižena, vlasništvo 1/1 i bez tereta, prodaje se polunameštena, a cena iznosi 34.900 evra, uz mogućnost manje korekcije nakon razgledanja.