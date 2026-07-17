Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora otvoreno je govorila o svojoj snažnoj želji da se ostvari u ulozi majke, te je otkrila da planira odlazak na veštačku oplodnju i to uz pomoć donora koji je njen poznanik.

Jovana tvrdi da je već sve u glavi poslagala kao da će se njena namera uskoro obistiniti, ako se sve poklopi.

- Išla bi na oplodnju, imam još nešto u planu, možda bude donor neko ko se zna ko je, jedan moj prijatelj. Sve više mi radi taj majčinski instinkt, i telo mi iščekuje da budem majka i volela bih da to bude dok mi je otac živ - rekla je Jovana.

Inače, Jovaninu odluku je javno podržala i Anita, koja je stala u odbranu samostalnog majčinstva.

- Ja sam nju podržala u želji da bude majka, žena sebi rađa dete, otac nije svaki otac - zaključila je Anita Stanojović, Jovanina bivša devojka.

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