Na pitanje da prokomentariše navode političkih protivnika da su uspesi vlasti "neviđeni, jer ih nije ni bilo", Vučić podseća na izgradnju autoputeva i brzih saobraćajnica, razvoj zdravstvene infrastrukture, povećanje bruto domaćeg proizvoda, zarada i penzija, kao i otvaranje novih fabrika.

"Pisaće knjige u Srbiji o tome šta je sve urađeno. U narednih, zapamtite, 50 godina nećemo uraditi ono što smo uradili u prethodnih 10. Da vas podsetim, pošto nisu videli, svakoga dana putuju i autoputem do Čačka i do Kraljeva i do Požege, i autoputem do Šapca i do Loznice brzom saobraćajnicom. Putuju i do Vranja i do Preševa. Putuju potpuno novim autoputem od pre dve godine i od Niša do Dimitrovgrada, kad idu i u Bugarsku i u Tursku. Ako to nisu videli, onda slabo poznaju svoju zemlju i ne idu nigde", rekao je Aleksandar Vučić medijima nakon obilaska Regionalnog trening centra za dualno celoživotno obrazovanje u toj opštini.

Predsednik navodi da je vrednost BDP-a bila 32 milijarde evra kada je on došao na vlast.

"Danas završimo ovu godinu sa skoro 100 milijardi evra. Tri puta veći bruto domaći proizvod. Plata je tada bila 330 evra, danas je 1.050 evra. Može da vam se sviđa, može da vam se ne sviđa.

Činjenice, ja mislim, uvek govore bolje od simpatija ili antipatija", kaže Vučić.

Prema njegovim rečima, penzije su bile 204 evra, a nakon povećanja, sada iznose više od 500 evra.

"Da li sam svim zadovoljan? Nisam. Kao što ste videli, jutros sam se bavio portalom 'Ko si bre ti'. Mnogo mi pomažu ti ljudi, kad mi pošalju bezbroj rupa iz Kragujevca i zato ćemo da pošaljemo mašine u Kragujevac i da te probleme rešavamo. Video sam, dobio sam i iz Beograda. I to ćemo da ubrzavamo i da rešavamo. Dakle, postoji hiljadu stvari gde mi možemo da pokažemo da moramo da budemo bolji i da pokažemo veću brigu za ljudima", rekao je Vučić.