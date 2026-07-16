Gostovanje Maje Marinković i Asmina Durdžića u radio-emisiji u Eliti 9, pretvorilo se u opšti haos kada su na videlo isplivale teške uvrede i optužbe iz prošlosti, a najdeblji kraj je izvukao mali Dača.

Naime, Situacija je ubrzo eskalirala iz verbalnog sukoba u umalo fizički obračun, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da reaguje.

Sukob je počeo raspravom između Asmina i Aneli u kojoj su se oboje prisetili svog burnog odnosa, a nakon što se Dača uključio sa svojim britkim komentarima, Asmin je skočio i počeo da ga vređa, da bi potom i nasrnuo.

- Nemojte da se svađate 23. ćete se videti u Dubrovniku - rekao je Dača, da bi nastala prava makljaža.

Obezbeđenje odmah uletelo

Asmin se zaleteo na njega, na šta je obezbeđenje u sekundi reagovalo i napravilo „živi zid” kako bi razdvojilo učesnike.

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