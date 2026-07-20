Trinaestogodišnji dečak poginuo je tokom proslave pobede Španije u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu u gradiću Sijudad Rodrigo, oko 320 kilometara severozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, prenela je španska javna televizija RTVE.

Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorijeta del Arbol Gordo, gornji deo konstrukcije se iznenada urušio i pao na nekoliko osoba koje su se nalazile unutra.

Hitna pomoć je u 00.33 primila više poziva u kojima je prijavljeno urušavanje fontane i povređivanje više ljudi.

Dve osobe prevezene su u zdravstveni centar u Sijudad Rodrigu, među njima i maloletnik koji je, uprkos naporima lekara, preminuo. Aktiviran je tim za psihološku pomoć u vanrednim situacijama kako bi pružio podršku porodici stradalog dečaka. Gradske vlasti proglasile su trodnevnu žalost.

Španija je u nedelju uveče savladala Argentinu rezultatom 1:0 u finalu Svetskog prvenstva, odigranom u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi. Nakon istorijske pobede, navijači širom Španije izašli su na ulice i trgove kako bi proslavili uspeh svoje reprezentacije.

Na fotografijama koje je objavio RTVE vidi se fontana u Sijudad Rodrigu prepuna navijača. Neki od njih popeli su se na njen gornji deo i mahali španskim zastavama, neposredno pre nego što se konstrukcija urušila.