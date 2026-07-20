Grmlјavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom, kao i intenzivnijim plјuskovima sa grmlјavinom očekuju se:

* danas (20.07.), posle podne i uveče na području jugozapadne i južne Srbije

* sutra (21.07.) posle podne i uveče na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije

* u toku noći ka sredi (21/22.07.) u centralnoj Srbiji

- Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - navodi RHMZ.

Vreme danas

Danas na severu i zapadu Srbije veći deo dana pretežno sunčano, kasno posle podne i uveče umereno naoblačenje i mogući lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.

U ostalim krajevima promenlјivo oblačno, od sredine dana mestimično s kišom, kratkotrajnim plјuskovima i grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na istoku u drugom delu dana umeren i jak zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 °C.

Vreme narednih dana

Od utorka do petka (21-24.07.) promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom, dok su grmlјavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlјe. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 °C, a u utorak (21.07.) na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 °C.

Od subote (25.07.) pretežno sunčano uz porast temperature u svim krajevima.

BONUS VIDEO