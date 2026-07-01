Anđela Đuričić nedavno se podvrgla estetskoj korekciji grudi i po prvi put javno govorila o svim detaljima zahvata.

Iako je ranije isticala da je "potpuno prirodna" i da neće podleći estetskim trendovima i operacijama, tu odluku je promenila ubrzo nakon izlaska iz rijalitija, kada je, kako se navodi, u velikoj meri korigovala svoj fizički izgled.

Prema njenim navodima, intervenciju je obavila krajem februara, neposredno po povratku iz Dubaija, a za zahvat je izdvojila značajnu sumu novca.

Posle operacije nosa usledila još jedna estetska korekcija

Nakon što su društvene mreže danima komentarisale njen promenjeni izgled i objave na kojima su grudi bile uočljivo naglašene, odlučila je da prekine spekulacije i javno iznese svoju stranu priče.

Odluku o izboru hirurga, kako je objasnila, nije donela sama, već na preporuku osobe od poverenja.

- Požalila sam se doktorki kod koje sam ranije radila usne i ona mi je preporučila jednu kliniku i hirurga u kog ima potpuno poverenje. Otišla sam i nisam se pokajala. Oduševio me je njihov pristup pacijentu, sve su mi detaljno objasnili i umirili moje strahove - navela je ona.

Koliko je platila estetski zahvat i koje implantate je izabrala

Govoreći o samoj intervenciji, istakla je da je želela umeren rezultat, bez preterivanja.

- Želela sam da to izgleda što prirodnije i da grudi ne budu u prvom planu kada me neko pogleda. Rekla sam doktoru da on najbolje zna kako treba da uradi, ali da sve ostane u skladu sa mojom građom i konstitucijom. Sećam se samo ulaska u salu. Operacija je trajala oko sat vremena, ugrađeno mi je 325 kubika, što na mom telu izgleda kao da imam oko 400. Radila sam novu tehniku, nisam sigurna kako se tačno zove, ali znam da su u pitanju lagani implanti, zbog čega sam platila 1.000 evra više. Ukupno me je operacija koštala 5.500 evra i, iskreno, zadovoljna sam - priznala je Đuričićeva potom.

Operacija nosa u Turskoj prethodila novoj korekciji

Podsetimo, estetska korekcija grudi nije jedina promena kojoj se podvrgla poslednjih godina.

Koje je još estetske tretmane radila

Krajem novembra 2025. godine operisala je nos u Turskoj, navodeći da je razlog za zahvat bila devijacija.

Tokom vremena odlučila se i za manje estetske korekcije na licu, među kojima su osvežavanje usana hijaluronskim filerima, kao i različiti tretmani kože, zbog čega mnogi smatraju da se njen izgled u odnosu na period pre rijalitija značajno promenio.