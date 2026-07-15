Pevačica Zorana Stefanov, koja je javnosti postala poznata nakon učešća u rijalitiju Zadruga, danas živi potpuno drugačijim životom.

Nakon perioda obeleženog skandalima, sukobima sa cimerima i vezom sa Filipom Đukićem, povukla se iz medija i posvetila porodici.

U međuvremenu se ostvarila u ulozi majke, a sada je objavila emotivan trenutak sa svojom ćerkicom Enom.

Njih dve uživale su na bazenu, a fotografija je privukla veliku pažnju pratilaca.

Za ovu priliku pevačica je odabrala braon bikini, sunčane naočare i kaubojski šešir, dok su mnogi primetili njenu fizičku promenu nakon porođaja.

Bivša zadrugarka se povukla iz javnosti i posvetila porodici

Posebnu pažnju privukla je i promena imidža, budući da je prosvetlila kosu i osvežila svoj izgled.

Pevačica ranije govorila o teškom detinjstvu i životnim izazovima

Ipak, iza njenog današnjeg života krije se i teška životna priča.

Zorana je ranije govorila o detinjstvu koje nije bilo lako, navodeći da je njen otac Dejan napustio porodicu kada je imala samo šest godina i otišao u inostranstvo.

Njena majka Žaklina tada je ostala sama sa petoro dece, a pevačica je priznala da su se u tom periodu suočavali sa finansijskim poteškoćama.

O ocu je retko govorila javno, ali je jednom prilikom emotivno pričala o njihovom odnosu i rasplakala se pred kamerama.

To je jedan čovek koji meni nije potreban u životu. Kada me neko pita o mojoj porodici, spomenem svoju majku, braću i sestre - konstatovala je tada Zorana kroz suze za "Premijeru".