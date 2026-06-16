Rijaliti zvezda Miljana Kulić otvoreno je govorila o periodu svog života koji je obeležila njena, kako navodi, opsesivna zaljubljenost u pevače iz takmičenja "Zvezde Granda".

Kako je ispričala, njena privrženost pojedinim takmičarima bila je toliko izražena da su zbog njenog ponašanja reagovali i članovi njihovih porodica, ali i policija.

Miljana se prisetila vremena kada je bila veliki fan pevača Dušana Svilara i Darka Lazića, za koje je neumorno glasala tokom njihovog učešća u popularnom muzičkom takmičenju.

- Volela sam ih kao pevače i bila sam zaljubljena u njih, virtuelno. Sviđali su mi se i kao muškarci. Prvo je bio Dušan, dovela sam ga do pobede, a isto sam učinila i sa Darkom. Glasala sam neprestano, policija je stalno dolazila kod mene kući, inspektori su dolazili i oduzimali kartice, a čak me je Dušanova majka prijavljivala - ispričala je ona.

Reakcija porodice poznatog pevača

Posebno se prisetila i situacije kada je otišla u Brestač kako bi videla Lazića.

-Darkova baka me je dočekala sa džogerom i krenula da me juri, jer sam došla u Brestač da ga vidim - prisetila se.

Njena majka, Marija Kulić, smatra da je takvo ponašanje bilo karakteristično za tinejdžerski period i odraz mladalačkog interesovanja.

- To je bilo tada, dok je ona bila tinejdžerka. Kao što neke devojke vole fudbalere, neke glumce, a neke pevače. Slušala je narodnu muziku i bila okrenuta "Zvezdama Granda", pa je na taj način pokazivala interesovanje za javne ličnosti. Bila je veliki fan i najveći glasač - istakla je ona.

Od rijalitija renovirala kuću u Nišu

Iako je javnosti postala poznata po brojnim kontroverznim situacijama, Miljana je godinama kasnije uspela da zaradi značajan novac u rijaliti programima.

Zahvaljujući honorarima iz više sezona rijalitija, potpuno je renovirala porodičnu kuću u Nišu.

Nekada zapušten dom sa neuređenim dvorištem danas izgleda potpuno drugačije, nova fasada, velika kapija i uređeno dvorište pretvorili su nekretninu porodice Kulić u gotovo luksuzni kompleks, na kojem bi im mnogi pozavideli.