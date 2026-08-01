Večeras će pevač Dino Merlin održati drugi koncert na stadionu Koševo u Sarajevu.

Nakon što je prvu noć obeležio haos sa ulaznicama, pevač je na samom početku novog koncerta izašao pred publiku i održao kratak govor.

-Želim pre svega da vam se zahvalim, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće i nemojte biti prestogi prema meni, ja nisam savršen. Ja imam jako veliku tremu, jer pevam u gradu u kojem sam rođen. Tamo na onom bregu, u onom porodilištu sam se rodio i od tada sam pupčanom vrpcom vezan za ovaj grad, za njegove mirise, ukuse, svetla, zvona i sve ono što me je oblikovalo. Hvala vam što se osećam ovako dobrodošao, tako blizu kuće - rekao je Dino Merlin.

Oglasili se organizatori

Nakon skandala koji se dogodio na koncertu Dina Merlina u Sarajevu zbog ljudi koji nisu mogli da uđu na koncert, oglasili su se organizatori ovog događaja.

- Povodom situacije u kojoj jedan deo publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspeo pravovremeno ući na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u potpunosti uživaju u spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo. Svim posetiocima koji u petak nisu uspeli pravovremeno da uđu u sektor partera biće omogućeno korišćenje njihovih ulaznica za koncert u nedelju, 2. augusta. Isti samo trebaju svoju ulaznicu poslati na email info@adriaticket.ba do 20:00 sati večeras (1.8.) kako bi im se produžila valjanost za isti sektor (parter) za koncert u nedjelju, 2. augusta - naveli su iz Adriaticket tima nakon skandala na koncertu Dina Merlina.

Kako ističu ulaznice nisu prodavane u prekomernom broju, nego da je došlo do nepredviđenih okolnosti.

BONUS VIDEO: