Kada je američki predsednik Donald Tramp u nedelju objavio sporazum sa Iranom i proglasio "otvaranje" Ormuskog moreuza, svoju poruku na društvenoj mreži Truth Social završio je rečima: "Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!"

Međutim, analiza podataka o kretanju brodova sa platforme MarineTraffic, koju je sproveo BBC Verify, pokazuje da je od objave sporazuma kroz ovaj strateški plovni put prošlo svega sedam brodova, dok čak 580 plovila i dalje čeka u Persijskom zalivu.

Iran je zatvorio Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petine svetskih isporuka nafte i gasa, nakon američkih i izraelskih napada krajem februara.

tručnjaci navode da tri glavna problema i dalje sprečavaju normalizaciju saobraćaja: bezbednost, mine i moguće naknade za prolaz.

Više od 580 brodova čeka

Prema podacima MarineTraffica, u Persijskom zalivu se trenutno nalazi više od 250 tankera i preko 330 teretnih brodova. Oko 75 odsto tankera trenutno miruje.

Satelitski snimci pokazuju da su mnoga plovila usidrena u blizini glavnih izvoznih terminala u Saudijskoj Arabiji, Iraku i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Analitičar kompanije Kpler Naveen Das ocenjuje da bi prvi znak normalizacije bio odlazak brodova koji su ostali zarobljeni unutar Zaliva.

Stručnjaci upozoravaju da je prolazak kroz Ormuski moreuz i dalje visokorizičan.

"Bio bi potreban izuzetno hrabar kapetan da sada prođe kroz moreuz", izjavio je Martin Keli iz kompanije EOS Risk Group.

Od kada je Iran blokirao prolaz, iranske snage su više puta otvarale vatru na brodove koji su pokušavali da prođu bez odobrenja. Istovremeno, SAD su uvele pomorsku blokadu iranskih luka i, prema navodima američke vojske, onesposobile više plovila koja su prekršila zabranu.

Mine predstavljaju veliku pretnju

Iran je tokom sukoba zapretio postavljanjem morskih mina u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je Iran "minirao velike delove Ormuskog moreuza", dok su međunarodne pomorske organizacije upozorile na prisustvo sumnjivih plutajućih objekata za koje se veruje da su mine.

Spor oko naknada za prolaz

Ormuskim moreuzom se tradicionalno prolazilo bez naplate, ali bi novi sporazum mogao da promeni tu praksu.

Dok Tramp tvrdi da će prolaz biti potpuno besplatan, iranska agencija Fars prenela je da bi Iran i Oman mogli zajednički da upravljaju prolazom i naplaćuju određene "usluge" brodovima.

Još nije poznato koje bi usluge bile predmet naplate niti kako bi sistem funkcionisao.

Analitičari upozoravaju da bi uvođenje bilo kakvih naknada moglo dodatno usporiti saobraćaj i stvoriti nova uska grla za svetsku trgovinu energentima.