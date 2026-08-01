Nakon skandala koji se dogodio na koncertu Dina Merlina u Sarajevu, oglasili su se organizatori ovog događaja.

Posle haosa koji se desio sa kartama ispred stadiona sinoć, objašnjeno je šta se zapravo desilo.

- Povodom situacije u kojoj jedan deo publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspeo pravovremeno ući na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u potpunosti uživaju u spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo. Svim posetiocima koji u petak nisu uspeli pravovremeno ući u sektor partera biće omogućeno korišćenje njihovih ulaznica za koncert u nedelju, 2. augusta. Isti samo trebaju svoju ulaznicu poslati na email info@adriaticket.ba do 20:00 sati večeras (1.8.) kako bi im se produžila valjanost za isti sektor (parter) za koncert u nedjelju, 2. augusta - navode iz Adriaticket tima nakon skandala na koncertu Dina Merlina. Kako ističu ulaznice nisu prodavane u prekomernom broju, nego da je došlo do nepredviđenih okolnosti.

"Došlo je do situacije koju nismo mogli predvideti"



- Uprkos značajnim i višemesečnim organizacijskim pripremama i uloženom trudu da događaj protekne na najvišem nivou, došlo je do situacije koju nismo mogli predvideti. Iskreno žalimo zbog neugodnosti koje je jedan manji dio publike doživio. Svesni odgovornosti prema publici, želimo ponuditi konkretno rešenje. Sve ulaznice za sektor partera su distribuirane u skladu s predviđenim kapacitetima i važećim standardima. Želimo istaći da su u potpunosti netačne sve insinuacije da je do poteškoća manjeg dela publike za ulazak na sektor partera došlo zbog prekomernog broja prodanih ulaznica - rekli su.

- Značajan broj publike stigao je u relativno kratkom vremenskom periodu pred sam početak koncerta, uprkos ranijim apelima organizatora da se dolazak planira ranije. Situaciju je dodatno otežala i činjenica da su pojedini posetioci uprkos jasno objavljenoj mapi stadiona i označenim ulazima, dolazili na ulaze koji nisu odgovarali njihovim ulaznicama, iako je ranije bilo komunicirano da se koriste isključivo naznačeni ulazi. Takvo kretanje dodatno je stvaralo gužve i usporavalo protok na ključnim pristupnim tačkama za sektor partera - kazali su iz organizacije.

- Uz to, evidentirani su i nedostaci u operativnoj koordinaciji na terenu, uključujući nedovoljno efikasno usmeravanja posetilaca u datim okolnostima - rečeno je.

"Preduzete su konkretne mere"



Kako se tvrdi, očekuju da narednih dana neće biti sličnih problema.

- Nakon detaljne analize, sve službe uključene u organizaciju dodatno su koordinirane te su poduzete konkretne mere kako bi ulazak posjetitelja u sve sektore, a posebno sektor partera, na naredne koncerte protekao što efikasnije i bez poteškoća. Zbog svega navedenog, donesena je odluka da se kupcima ulaznica za parter u petak, koji nisu bili u mogućnosti uživati u ovom spektaklu, osigura alternativno, gore opisano rešenje za koncert u nedjelju 2.8. - poručili su iz Adriaticket.

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