Marija Kulić navodno je posumnjala da je njena ćerka Miljana Kulić konzumirala narkotike, zbog čega je htela da je podvrgne testiranju na iste.

Ona je, prema rečima dobro obaveštenog izvora, kontaktirala jednu kliniku kako bi se raspitala o testiranju na kokain za svoju ćerku.

Marija je od zaposlenih na klinici zahtevala isključivo test koji sa sigurnošću može da pokaže da li je Miljana konzumirala kokain u proteklih 30 dana. Međutim, situacija je potpuno eskalirala kada je Miljana shvatila šta njena majka smera!

Miljana otela majci slušalicu

U jednom trenutku, Miljana je bukvalno upala u razgovor, otela slušalicu i nastao je opšti rusvaj! Majke i ćerka su započele žestoku raspravu pred zaposlenima na klinici, svađajući se oko toga koja od njih dve bolje ume da objasni koja im je usluga zapravo potrebna.

- Bila je to neviđena scena, radnice na klinici su ostale u šoku. Marija viče jedno, Miljana upada u reč, prekidaju se međusobno i ubeđuju koja je pametnija i koja bolje objašnjava situaciju - otkriva izvor za Kurir.

Iz klinike su im objasnili da u ponudi imaju samo testove koji mogu da detektuju prisustvo supstanci u periodu od 3 do 10 dana. S obzirom na to da to nije zadovoljavalo Marijine stroge kriterijume od mesec dana retroaktivno, Kulićke su besno odbile ovu ponudu i prekinule razgovor.

Podsetimo, još pre nekoliko godina, Miljana je, tokom njenog učešća u rijalitiju, pred milionima priznala da je uzimala nedozvoljene supstance.

- Najveća greška u životu je to što sam sekirala roditelja, i što sam dva puta uzela nedozvoljenu supstancu. Ja ću biti dobro, neću da idem više u pidžamama. Umesto da sprdam budale, ja pravim budalu od sebe - pričala je kroz plač Miljana, pa nastavila.

- A najveća sreća mi je bila moj Željko, i za njega ću da živim i borim - rekla je Miljana tada.

