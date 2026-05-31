Iako Nemačka i dalje važi za glavno odredište radnika sa Balkana koji traže sigurnost i viši životni standard, stvarnost tamo može biti daleko od onoga čemu su se nadali. Najveća razočaranja, sudeći prema najnovijim svedočenjima, neretko dolaze upravo od "naših ljudi" – poslodavaca koji su takođe poreklom sa Balkana.

Na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj", jedan radnik je podelio svoju potresnu ispovest koja je izazvala buru na društvenim mrežama i ponovo otvorila raspravu o sudbini stranih radnika, piše Dnevno.hr.

Obećanja i surova realnost

Ovaj radnik je pre šest meseci otišao u okolinu Štutgarta preko čoveka sa Balkana koji tamo drži firmu. Dogovor je zvučao odlično: satnica od 15 evra bruto, plaćen i čist smeštaj. Međutim, po dolasku ga je sačekao hladan tuš.

"Smestio nas je četvoricu u jednu sobu, vlaga, kupatilo zajedničko sa još 8 ljudi", svedoči ovaj razočarani radnik.

Kašnjenje plate

Misleći da će sve biti lakše kada stigne prva zarada, odlučio je da stisne zube i izdrži. Ali, ne samo da je prva plata kasnila čak 20 dana, već je usledio i novi šok – poslodavac mu je odbio 450 evra za neuslovni smeštaj i navodne "troškove za papire", ostavljajući mu, kako kaže, jedva za kifle.

Kada je skupio hrabrost da prigovori gazdi, dobio je surov odgovor i pretnju: "Ako ti se ne sviđa, pakuj kofere, ima na stotine onih na granici koji jedva čekaju tvoje mesto, ionako si još na probnom radu".

"Prijavi ga inspekciji i nikad ne radi za naše!"

Očajan i u dilemi da li da spakuje kofere ili bahatog poslodavca prijavi nemačkoj inspekciji (Zoll), zatražio je savet od iskusnijih gastarbajtera. Njegova objava pokrenula je lavinu, a savet većine bio je jasan – hitna prijava nadležnima.

"Prijavi ga. Sve što ti duguje država će ti isplatiti, a njega će dobro udariti po džepu. Zoll jedva čeka takve slučajeve i već dobro zna šta pojedine 'gazde' sa Balkana rade", glasio je jedan od najkorisnijih saveta. Mnogi su mu takođe poručili da uzme prevodioca za pomoć, te da izbegava rad za balkanske poslodavce u inostranstvu.

Da ovo nažalost nije izolovan slučaj, potvrdili su i drugi članovi grupe. Jedan korisnik je podelio svoje bolno iskustvo navodeći da je lično morao da vraća prevarene radnike za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu jer su bukvalno ostali bez hrane i novca.