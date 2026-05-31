Šef iranskog Vladinog saveta za informisanje Eljas Hazrati demantovao je večeras izveštaje medija da je predsednik te zemlje Masud Pezeškijan podneo ostavku.

Hazrati je u objavi na platformi X rekao da je Pezeškijan "svim snagama angažovan u vođenju poslova zemlje i služenju narodu".

"Po ko zna koji put u poslednjih nekoliko meseci, neki strani mediji i mreže povezane sa njima pokrenuli su glasinu o predsednikovoj ostavci - glasinu koja nema nikakve veze sa stvarnošću i koja je i u prošlosti više puta demantovana", rekao je Hazrati.

On je kazao da su "tvorci ovih izveštaja više usmereni na sejanje očaja, razdora i podela u nacionalnom jedinstvu nego na pružanje informacija", kao i da će "propasti u svojim naporima".

Iran internešenal je ranije danas preneo, pozivajući se na izjavu neimenovanog iranskog zvaničnika, da je Pezeškijan poslao pismo vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju u kojem je navodno izrazio želju da podnese ostavku uz obrazloženje da ne može da obavlja funkciju i svoje zakonske obaveze jer su kontrolu nad zemljom preuzeli komandanti Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Šta je Iran internešnal

Iran International je satelitski televizijski kanal i digitalna novinska mreža na persijskom jeziku sa sedištem u Londonu.

Pokrenut je u maju 2017. godine i pozicioniran je kao opozicioni i antivladin medij koji je izrazito kritičan prema režimu Islamske Republike Iran

Zvanično se vodi kao privatni medij u vlasništvu kompanije Volant Media UK Ltd. Međutim, medijska istraživanja, poput onih koje sprovodi The Guardian ili Financial Times, povezuju ga sa Saudijskom Arabijom i investitorima bliskim saudijskom kraljevskom dvoru