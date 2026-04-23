Voditelj Darko Tanasijević po prvi put je progovorio o šokantnom sukobu sa porodicom Kulić. Iako mu je Marija Kulić pružala podršku tokom bolesti, Miljana ga je brutalno izvređala, zbog čega je doneta radikalna odluka.

Darko Tanasijević je u emisiji "Istina ili klik" otkrio do sada nepoznate detalje odnosa sa najpoznatijom rijaliti porodicom iz Niša. Iako su godinama sarađivali, voditelj je priznao da ga je ponašanje Miljane Kulić potpuno razočaralo.

- Iznenadilo me je, Miljana Kulić mi je poslala nedavno poruku kada sam ja okačio instagram stori da se vraćam na ekrane posle one pauze i da ću raditi, onda mi je ona napisala nešto u fazonu: "Koga boli uvo i onako nećemo gledati, ti si bla, bla." I onda je tu izrekla neke uvrede na moj račun, ničim izazvana, i onda sam je blokirao. Stvarno ne mogu da se ganjam s njom, ona će sutradan da se verovatno pokaje i da mi se izvini i tako dalje. Znam da me je posla toga pljuvala i na TikToku, to sam video - započeo je Darko. Međutim, prava drama krije se u pozadini sukoba sa Marijom Kulić, koja je Darku pokušala da pomogne dok je prolazio kroz agoniju sa zdravljem.

- Marija Kulić, njena majka, poslala mi je poruku dok sam ja bio po lekarima, bolnicama, i dok sam muku mučio sa nogom. Poslala mi je stvarno dobronamernu poruku: "Proveri ovo, proveri ono. Moja ćerka je imala problem sličan, pa je išla kod ovog lekara, kod ovog, obrati pažnju, pij ovo..." Sastavila mi je onako žena lepu poruku. Možda je ružno s moje strane, ja nisam odgovorio i nisam se prosto ni zahvalio, zato što u tom trenutku sam baš bio nervozan. I ona se zbog toga, bog zna kako uvredila, napljuvala me, a Miljana je počela da mi piše te uvredljive poruke u inbox. Samo sam bio u fazonu: "Ma bre, ne, nemam ni vremena ni živaca da se ganjam sa njima" - otkrio je voditelj.

"Miljana je najveća rijaliti zvezda+"

Osim drame sa Kulićima, Tanasijević je priznao koja sezona rijalitija mu je bila najdraža, ali i ko su po njegovom mišljenju najveće zvezde koje su ikada kročile u Belu kuću.

- Meni lično je to bila peta sezona. To su bili Dalila, Car, Dejan i ta ekipa. Mislim da je to bilo onako najdramatičnije i najtenzičnije na dnevnom nivou za praćenje. I kada je takva sezona, onda i meni, koji radim tu, bude lakše jer imam više inspiracije, to me negde radi, i onda jedva čekam da vidim šta se desilo, kakav će preokret da se desi. A najveće zvezde? Pa dobro, to jeste Miljana, to jeste Maja, ako pričamo o Zadruzi i Eliti, Stanija je pre toga bila na Farmi, to jeste Janjuš, Filip Car... To su ta neka imena koja se mogu nazvati zvezdama rijalitija - zaključio je Darko za naš portal!

