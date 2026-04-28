Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić sa majkom Marijom Kulić posetila je grob svoje bake, a dolazak na groblje u Nišu snimile su i objavile na svom Jutjub kanalu.

Video je ubrzo postao viralan zbog brojnih Miljaninih izjava, dok je posebnu pažnju privukla priča o susretu rijaliti učesnice sa pevačicom Viki Miljković.

- Je ’l se sećaš sada ovo mesto, jel ti poznato? Sad ću da ti pokažem, evo ovde, tu je negde taj grob kad si terala Viki Miljković, kad si bila mala, da ti peva pesmu. Sećaš se kad smo je sreli ovde? Tu negde smo je sreli, tu je sahranjen njen otac. Imala je naočare za sunce, povučem te za ruku i kažem: "Ne Miko, sačekaj, na groblju smo, ne može sada da ti peva" - ispričala je Marija.

Miljana se potom prisetila događaja iz detinjstva, a zatim su stigle na grob Marijine majke, gde je, nakon što su ispoštovale sve običaje, razgovarala sa pokojnom bakom i iznervirala Mariju.

- Da čitaš novine, bako, sad bih ti donela i novine u kojima sam ja. Znam, bako, da bi se nervirala da si gledala rijaliti i šta sam sve radila. Neke stvari ne podnosiš ni ti kao ni mama. Imala sam tamo s*ksualne odnose... – govorila je ona, nakon čega ju je žustro Marija prekinula, napominjući da to ne treba da priča.

- Ne pričaj bre to! To li moraš da pričaš sad njoj, iako ne zna? Šta si došla ovde na grob, da joj to pričaš i da je potresa. Šali se ona, mama, nije radila to - navela je Kulićka potom.