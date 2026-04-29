Miljani Kulić je nedavno otkrila da je nagovarala Viki Miljković da joj peva na groblju kada ju je jednom prilikom srela na tom mestu, a sada se tim povodom oglasila i pevačica.

Kako je istakla Viki, bivša rijaliti učenica joj je simpatična i seća se te situacije, ali joj želju nije ostvarila.

- Miljana Kulić je meni mnogo simpatična, i ja se od srca nasmejem kad god je se setim. Draga mi je jer je iskrena. Sećam se te situacija, ali nisam znala da je to bila Miljana Kulić. Ništa čudno, to se dešava, moji sugrađani me uvek poljube i zagrle kada me sretnu - rekla je Viki Miljković i otkrila da li joj je ispunila želju:

- Nisam joj ispunila tu želju, nije bilo ni vreme ni mesto - dodala je.

BONUS VIDEO: