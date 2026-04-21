Marija Kulić je primljena u bolnicu zbog problema sa srcem i već nekoliko dana leži na odeljenju kardiologije.

Nakon što je u poslednje vreme bila zabrinuta zbog nepravilnog srčanog rada i čestih aritmija, Kulićeva je podvrgnuta detaljnim kardiološkim ispitivanjima.

Marija se oglasila i potvrdila ove informacije, ističući da ne želi ništa da prepusti slučaju.

- U bolnici sam zbog ispitivanja, imam preskoke i aritmiju. Biću ovde dok ne obavim sve pretrage i analize - otkrila je Marija.

S obzirom na to da se pre nekoliko godina borila sa karcinomom, koji je pobedila nakon operacija, hemioterapije i zračenja, od tada redovno odlazi na lekarske kontrole.

Kako su joj lekari striktno savetovali da izbegava stresne situacije, Marija je odlučila da u potpunosti promeni životne navike. U planu joj je da se okrene zdravijem načinu života, povede računa o ishrani i počne sa vežbanjem, a u tome će joj najviše pomoći ćerka Ana koja je fitnes instruktorka.

"Ne zanima me rijaliti"

Strogo mirovanje i zabrana stresa naveli su je da donese definitivnu odluku kada je u pitanju povratak na male ekrane. Marija je naglasila da joj je dosta nerviranja i da ne razmišlja o povratku u rijaliti.

- Ne zanima me rijaliti, ne bih mogla da podnesem nerviranje zbog Miljane, mogla bih jedino da uđem sama da komentarišem druge, sa njom više ne. Kad je ona kući, mirna sam i ne nerviram se - bila je potpuno iskrena Marija.

