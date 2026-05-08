Bivši rijaliti učesnici Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz već neko vreme privlače pažnju javnosti turbulentnim odnosom i čestim raskidima i pomirenjima.

Nakon što ju je blokirao na Instagramu i pred medijskim ekipama izjavio da više nisu zajedno, njih dvoje ponovo su viđeni na istoj proslavi.

Naime, Gastoz je tokom jučerašnjeg dana, na promociji albuma Nenada Jovanovića Blizanca, izjavio da trenutno nije u vezi.

Ipak, prema snimku koji je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama, čini se da situacija između njega i Anđele nije tako jednostavna.

Video koji kruži internetom nastao je na proslavi rođendana njegovog prijatelja Boškića, gde su njih dvoje sve vreme bili zajedno i vidno raspoloženi.

Njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno je podgrejalo spekulacije o prirodi njihovog odnosa, budući da fanovi već duže vreme komentarišu da među njima i dalje postoje emocije.

Iako je reper nedavno pokušao da stavi tačku na nagađanja tvrdnjom da između njega i Đuričićeve nema ljubavne veze, novi snimak izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Mnogi korisnici smatraju da njihovo ponašanje govori suprotno od onoga što je javno izjavio.

"Slobodan sam"

-U najboljim sam godinama! Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku. Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - rekao je on na jučerašnjoj promociji kod poznatog pevača.