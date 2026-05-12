Njena ispovest brzo se proširila društvenim mrežama i pokrenula veliku raspravu o tome koliko ljudi danas poverava svoje emotivne probleme veštačkoj inteligenciji.

Sve je počelo jednim pozajmljenim laptopom

Kako prenosi The New York Post, Lindzi je objasnila da je uzela laptop svog dečka dok je on spavao na kauču kako bi odgovorila na poslovnu poruku.

Međutim, kada je otvorila ekran, sačekao ju je već otvoren razgovor sa ChatGPT-jem pod nazivom:

Problemi u vezi i nesigurnost

"Poželela sam da nikada nisam pročitala te poruke"

Lindzi je priznala da je bila potpuno zatečena sadržajem razgovora.

Kako tvrdi, njen dečko je u dopisivanju sa veštačkom inteligencijom govorio o problemima koje vidi u njihovoj vezi, svojim emocijama i sumnjama.

Navodno je pominjao:

njen način života

mačke

osećaj da nije dovoljno zaljubljen

nedostatak duboke povezanosti

Prema njenim rečima, ChatGPT mu je nakon svega čak sugerisao da razmisli o raskidu.

Posebno je pogodila jedna rečenica

Lindzi tvrdi da ju je najviše zabolelo to što je, kako kaže, njen partner napisao da "nije ponosan na nju".

Dodala je i da je stekla utisak da se tokom razgovora fokusirao gotovo isključivo na negativne stvari u vezi.

Poželela sam da nikada nisam pročitala te poruke - priznala je u svojoj ispovesti.

Veza nije preživela

Nakon što je pročitala razgovore, Lindzi je napustila stan dok je njen dečko još spavao.

Kasnije su pokušali da razgovaraju i poprave odnos, ali bez uspeha.

Veza je završena nekoliko meseci kasnije.

Ljudi sve češće koriste AI za ljubavne savete

Stručnjaci upozoravaju da sve više ljudi koristi alate veštačke inteligencije poput OpenAI-ovog ChatGPT za:

savete o vezama

emocionalne dileme

zdravstvena pitanja

ishranu

psihološku podršku

Lindzi kaže da joj je ovo iskustvo potpuno promenilo pogled na privatnost, intimnost i način na koji tehnologija utiče na moderne veze.