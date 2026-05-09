Bivša učesnica rijalitija Elita 8, Stefani Grujić, objavila je na društvenim mrežama kako provodi vreme sa misterioznim verenikom, kojeg i dalje drži daleko od očiju javnosti i ne želi da otkrije njegov identitet.

Nakon što je nedavno otkrila da je verena, sada je pokazala i romantične trenutke sa odmora, tokom kojeg se, kako kaže, dogodila i sama veridba.

Stefani je za medije priznala da je sve bilo potpuno spontano i veoma emotivno.

-Iskreno, veridba mi je bila kao iz filma, nisam imala pojma šta se sprema, totalno me je uhvatio nespremnu. Prvo šok, pa smeh… haos emocija, rekla sam "da" bez razmišljanja - izjavila je ona.

Potom je otkrila i da se sve dogodilo veoma brzo i neočekivano.

-Da, verena sam. Kratko smo zajedno, ali očigledno dovoljno da napravimo haos. Ne volim mnogo da otkrivam, ali verujte mi, nije dosadno ni najmanje, desilo se baš brzo i neočekivano. Trenutno nismo tu, na odmoru smo, gde se i dogodila veridba - istakla je Grujićeva, dodajući da planovi za budućnost postoje, ali da ih za sada drži u tajnosti.

Iako nije želela da otkriva previše detalja o svom vereniku, Stefani je za Pink nagovestila da njihova veza nije prolazna, kao i da će javnost u pravo vreme saznati više o njihovom odnosu.

Veza sa devojkom, krila trudnoću od bivšeg

Podsetimo, Stefani Grujić poznata je i po vezi sa Jovanom Tomić Matorom, aktuelnom učesnicom rijalitija, pa je mnoge iznenadilo kada je Grujićeva započela vezu sa muškarcem.

Ona, inače, ima dete sa rijaliti učesnikom Danijelom Dujkovićem Munjezom, od kojeg je krila trudnoću sve do rođenja sina Konstantina.