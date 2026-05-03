Bivši zadrugar Dejan Dragojević otvorio je dušu o promeni vere, a u tom kontekstu dotakao se i svoje bivše supruge Dalile Dragojević, koja je muslimanske veroispovesti.

On je detaljno govorio o svom duhovnom putu i kako je sve počelo.

-Nikada nisam bio kršten. U mojoj kući se slavio i katolički i pravoslavni Božić. Nikada nisam imao veru. Uglavnom smo porodično obeležavali praznike. Kada sam se vratio islamu, kako muslimani kažu, sada će biti osam ili devet godina. Ljudi vode rasprave da ja treba da budem pravoslavac. Imaju pravo na to, ali smatram da je najvažnije da čovek bude vernik. Ako dušu ne nahranite, džaba su avioni, kamioni. Ako imate sve, uvek će vam nešto faliti, a ako ste siromah, bićete zavidni. Ista sam osoba, samo sam vernik i to me ispunjava. To je odabir koji mene hrani - istakao je Dejan.

"Postio sam sve postove, ona nije"

Mnogi su njegovu odluku povezivali sa bivšom suprugom Dalilom, te naglašava da to nije bio presudan faktor.

-Znam da neki ljudi to misle i da je tako, ja sam zbog nje počeo da istražujem šta je to, ali zbog nje nisam doneo odluku da prihvatim islam. Niko ne može da te natera da veruješ u nešto na silu. Trenutno imam veliko znanje o islamu, što znači da ništa nije bilo na silu. Pre sam takođe verovao da postoji Bog, samo sam se pronašao u ovoj veri - naveo je i dodao:

-Sigurno da joj je bilo drago. Postio sve postove, Ramazan, ona nije. Bio sam u džamiji - bio je iskren Dragojević.

Otkrio kako su njegovi roditelji reagovali na njegovu odluku

Govoreći o reakciji porodice, otkrio je kako su njegovi najbliži prihvatili njegovu odluku.

-Mami sam saopštio da idem u Saudijsku Arabiju, oni nisu mislili da je to tako ozbiljno. Na početku možda nije mogla da prihvati. Kada je videla uplatnicu, tada je shvatila. Pitala me je zašto nisam javno pričao o tome dok sam bio u Zadruzi 5, ali nisam imao potrebu za tim. Klanjao sam se, neki učesnici su to videli, neki nisu. Neki nisu hteli da poveruju, to je njihova stvar. Kada sam rekao da ću da zidam džamije po Srbiji, izazvao sam veliki gnev ljudi. Takođe, neki su me zamrzeli, neki zavoleli. Da sam išao postepeno u priznavanju, možda bi bilo drugačije, ali sada je sve kako treba. Na mom stolu nema svinjetine, samo piletina. Ima, ali u drugoj šerpi, jedna je moja, druga od članova porodice. Svi se pitaju koje veroispovesti bi bilo moje dete, ali me to ne zanima, neka bira samo - istakao je Dejan.

Dodao je i da je njegov otac dobro prihvatio njegovu odluku.

-Odlično, on je prvi znao, još dok sam bio u Bosni. Sedeo sam na terasi, kreće ezan, poziv za klanjanje, i ja njemu kažem da moram do džamije, pa se vraćam. Tada je već shvatao, možda mu u početku nije bilo pravo. Možda je od Bosne do Futoga udarao glavom, ali dobro, to je druga stvar. Svakako je posle toga sve bilo u redu u našem odnosu - ispričao je za Pink.