Mina Vrbaški je i zvanično stavila tačku na odnos sa Viktorom Gagićem, a koliko joj je raskid teško pao svedoči činjenica da već dva dana ne može da dođe sebi.

I danas je jecala na sav glas, a u razgovoru sa robotom Tošom nije krila emocije.

- Da li misliš da je on zavoleo tebe? - pitao je Toša.

- Da - rekla je Mina.

- Da li misliš da mu je teško? - dodao je robot.

- Ne pokazuje. Meni kad se plače ja plačem, a kad mi se ponižava onda se ponižam i ne kalkulišem. Nemam više samopouzdanje, izgubila sam sebe i nedostaje mi Mina sa početka rijalitija - rekla je rijaliti učesnica.

"Nije mi dobro, poludela sam"

Podsetimo, Mina Vrbaški završila je uplakana u krevetu nakon što joj je bivši dečko Viktor Gagić rekao da nema ništa od njihovog pomirenja.

Otečena od suza Mina je ležala i ridala na sav glas, a onda je do nje došla Tanja Stijelja Boginja pokušavajući da je uteši.

Boginja joj je rekla da može spavati kod nje u Hotelu, s obzirom na to da je ona ove nedelje vođa.

U pomoć joj je pritekao i Dača Virijević koji je pokušao da je smiri.

- Ženska glavo, opameti se. Pričaš o bratu, a praviš ovakve klipove. Ponašaš se kao... Praviš jadnicu od sebe - rekao je Dača.

- Nije mi dobro, poludela sam... To sam ja, đavo mi igra u glavi, malo mi fali da puknem - urlala je on na sav glas.

