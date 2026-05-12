Mina Vrbaški završila je uplakana u krevetu nakon što joj je bivši dečko Viktor Gagić rekao da nema ništa od njihovog pomirenja.
Otečena od suza Mina je ležala i ridala na sav glas, a onda je do nje došla Tanja Stijelja Boginja pokušavajući da je uteši.
Boginja joj je rekla da može spavati kod nje u Hotelu, s obzirom na to da je ona ove nedelje vođa.
"Nije mi dobro, poludela sam"
U pomoć joj je pritekao i Dača Virijević koji je pokušao da je smiri.
- Ženska glavo, opameti se. Pričaš o bratu, a praviš ovakve klipove. Ponašaš se kao... Praviš jadnicu od sebe - rekao je Dača.
- Nije mi dobro, poludela sam... To sam ja, đavo mi igra u glavi, malo mi fali da puknem - urlala je on na sav glas.
