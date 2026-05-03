Sestra Aneli Ahmić, Sita, objavila je snimak Asmina Durdžića uz tvrdnju da voli muškarce.
Asmin na snimku koji je Sita podelila putem storija, a koji se uveliko širi na mrežama jede bananu, a Ahmićeva ga oslovljava sa "Gulaš".
- Bože, ima li li mentola koji veruje ovome išta? Iz minuta u minut druga priča. Tvrdim da Gulaš voli muškarce - napisala je Sita.
Podsetimo, Asmin u rijalitiju nije štedeo na uvredama kada su u pitanju Sita i Aneli.
- Klošarke sarajevske. Zarađuju na osnovu mene i Stanije već dve godine - rekao je on, misleći na bivšu partnerku sa kojom ima dete i njenu sestru Situ.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)