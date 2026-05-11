Aleksandra Caka Ivanov održala je promociju svog novog albuma, na kojoj se među brojnim gostima pojavio i kompozitor Goran Ratković Rale, i to bez pevačice i svoje partnerke, Ane Nikolić.

Ratković je stigao sam, u tamnom sakou i farmerkama, a prema saznanjima domaćih medija, njegov dolazak dodatno je podgrejao spekulacije o navodnoj svađi između njih dvoje.

Kako se navodi, pevačica je napustila njihov zajednički stan i vratila se u svoj.

Prisutnima na promociji nije promaklo da je on pokazivao Caki poruke koje mu je Nikolićeva slala, očigledno besna na njega.

Njih dvoje su zajedno gledali u telefon, dok joj je on objašnjavao detalje novonastale situacije.

Na snimcima sa događaja može se videti da su se njih dvoje srdačno pozdravili, a kompozitor je bio vidno raspoložen dok je pevačici pružao podršku povodom promocije pesme "Baš takve volim".

Pevačica je za tu priliku izabrala usku krem haljinu koja je istakla njenu figuru, a nije skidala osmeh sa lica tokom večeri.

Nedavno hospitalizovan

Podsetimo, nedavno je imao operaciju srca, nakon koje je došlo do komplikacija, ali je tada istakao da se oseća bolje.

Kako je tada naveo, upravo mu je Ana Nikolić pomogla u teškom trenutku.

- Tačno je. Nije greška lekara ili osoblja u pitanju, već moja tvrdoglavost. Mislio sam da mogu sve, a očigledno je da ne mogu sve. I opet me je Ana spasila jer me nije poslušala i zvala je hitnu pomoć - rekao je kompozitor tada.

Svega dve nedelje pre navodnog zahlađenja odnosa, njih dvoje su viđeni zajedno u jednom restoranu, gde su, prema tvrdnjama izvora, bili veoma prisni i proveli veče u opuštenoj atmosferi do zatvaranja lokala, piše Kurir.

