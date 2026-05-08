Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović odlučio je da javno i surovo iskreno progovori o svom privatnom životu.

Priznao je zbog čega se najviše kaje, ali se osvrnuo i na mogućnost ponovnog ulaska u šou-biznis formate.

- Pričam nekad kao neka žena, tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav sam, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se zbog mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme si pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me je gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Vladimir.

"Moj ulazak u rijaliti ima cenu"

Tomović je priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti.

- Ušao bih možda. Nisam se vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto - zaključio je za TV Adria Montenegro.

BONUS VIDEO: