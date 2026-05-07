Nenad Marinković Gastoz, višestruki pobednik domaćih rijaliti programa, potvrdio je da je trenutno singl i da više nije u vezi sa Anđelom Đuričić, sa kojom je nedavno obnovio romansu.

Gastoz ističe da nije tužan zbog raskida, kao i da je sa Anđelom ostao u korektnim odnosima.

-Uvek sam srećan. Tužan skoro pa nikad! Napisao sam jednu pesmu dok sam bio u zatvoru, bićete šokirani kada izađe. To je folk, neki stari Marko Bulat, Lukas. Za moju dušu, nastala je pesma na zatvorskom zidu. Nisam perfekcionista, samo u kuhinji sam perfekcionista. Na promociju pesme zovem sve drage ljude. Iz rijalitija neko? Ne družim se sa njima nešto specijalno. Izbegavam rijaliti drugare - priznao je on.

Govoreći o odnosu sa Anđelom, bio je kratak i jasan.

-Anđela? Ona mi nije drugarica. Na promociju će doći ako budemo u dobrim odnosima. Sada jesmo dobri, okej smo - prekomentarisao je misteriozno.

Priznao da je raskinuo sa Đuričićevom

Potom je progovorio i o svom ljubavnom životu, priznajući da trenutno nema partnerku.

-U najboljim sam godinama. Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku. Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - otkrio je Nenad.

Dotakao se i prethodnih ljubavnih iskustava.

-Imao sam neke devojke... Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe, ja sam kompleksaš. Okej, neke stvari... pogreši čovek - rekao je kroz smeh.

"Bilo je turbulentno"

O odnosu sa bivšom devojkom dodao je da je njihova veza bila veoma intenzivna.

-Sa Anđelom je nedavno bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto - zaključio je Gastoz, dok se prethodnih dana spekulisalo o njihovom iznenadnom prekidu kontakta.