Na snimanjima muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ već neko vreme vlada napeta atmosfera između dve velike zvezde domaće estrade, Svetlane Cece Ražnatović i Ane Bekute.

Međutim, ono što je sve iznenadilo na nedavnom snimanju popularne emisije jeste to što je Ceca Ražnatović prišla Ani Bekuti i izvinila joj se zbog uvreda koje su, prema pisanju medija, ranije razmenjene preko kolega, piše Scandal!.

Ceca se dugo nije oglašavala povodom navoda da traži oproštaj od koleginice, dok je Ana vrlo brzo odlučila da prihvati izvinjenje. Ipak, istakla je da ubuduće ne želi previše da komentariše njihov odnos, ali je priznala da smatra da je Cecin potez bio ljudski i korektan.

Kako su pojedini mediji ranije preneli, do sukoba je navodno došlo nakon jednog od snimanja, kada je Ceca, prema tim tvrdnjama, iznela uvrede na račun Ane Bekute i zatražila prekid snimanja. Navodno su se tenzije nastavile i van kamera, a Bekuta je u jednom trenutku, prema pisanju medija, čak i zaplakala.

Njihov odnos ni ranije nije bio idealan, ali se, kako tvrde izvori sa snimanja, situacija poslednjih nedelja polako menja. Navodno sada češće komuniciraju na setu i povremeno razmenjuju mišljenja i o privatnim situacijama.

Okršaji dve pevačice navodno traju godinama. Ana Bekuta je svojevremeno govorila da joj je zasmetalo što se Ceca nije pojavila na njenom jubileju u Sava centru, iako je prethodno tražila karte za koncert.

-Tačno je da smo imale jedan nesporazum pre nekoliko godina. Ceca se nije pojavila na mojoj proslavi povodom 30 godina karijere i meni je to bilo bezveze. Još se Ceca prilagođava u „Zvezdama Granda“. Ja bih joj preporučila da bude ono što jeste. Ja je dugo znam, čak smo se jedno vreme intenzivno družile. Samo treba da se opusti i otkravi - rekla je ranije Ana Bekuta za Grand magazin.

Sa druge strane, Ceca nikada javno nije govorila o eventualnom sukobu sa starijom koleginicom, dok su pojedini mediji spekulisali da su se udaljile kada je Bekuta počela intenzivnije da se druži sa Jelenom Karleušom.

Prema navodima izvora bliskih produkciji, njihova komunikacija danas je uglavnom profesionalna i svodi se na ono što je neophodno tokom snimanja.

-Profesionalnost je ostala, to se mora priznati. Kada se kamere uključe, obe rade svoj posao maksimalno korektno. Međutim, čim se snimanje završi, svaka ide na svoju stranu - tvrdi sagovornik.

Alo/Scandal

