Snimak crnogorskih vojnika koji pevaju pesmu „Sve su straže đenerala Draže“ izazvao je burne reakcije dela javnosti, medija i političkih komentatora, čime je ponovo otvorena rasprava o odnosu prema istorijskim simbolima i tumačenju prošlosti u Crnoj Gori.

Selektivno tumačenje istorije

Dok se pojedini simboli i ideološki narativi predstavljaju kao deo antifašističkog nasleđa bez ozbiljnije kritičke distance, drugi se automatski proglašavaju problematičnim i neprihvatljivim.

Tako se ime đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića u delu javnosti gotovo isključivo vezuje za kontroverze i podele, uprkos činjenici da je bio legalni komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini i saveznički priznat tokom Drugog svetskog rata.

Mediji i ideološki obrasci

Veliki deo reakcija nakon objavljivanja snimka bio je zasnovan na dramatizaciji i moralnoj panici, dok je malo prostora ostavljeno za ozbiljniju istorijsku raspravu i sagledavanje šireg konteksta.

Kritičari takvog pristupa smatraju da se i dalje koriste obrasci nasleđeni iz komunističkog perioda, u kojima su određene teme unapred označene kao „dozvoljene“, a druge kao društveno nepoželjne.

Istorija kao političko pitanje

Ceo slučaj pokazao je da istorija na prostoru regiona i dalje predstavlja snažno političko i identitetsko pitanje. Nekoliko otpevanih stihova bilo je dovoljno da se otvore stare podele, polemike i ideološki sukobi koji traju decenijama.

I više od osam decenija nakon Drugog svetskog rata, rasprave o istoriji i dalje izazivaju snažne reakcije u javnosti Crne Gore i regiona.

Izvor: Pogled.me/Miroslav Zavidović

